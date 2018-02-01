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Terör örgütü yandaşlarından yeni provokasyon! askerlerini Türk askeri gibi göstermeye çalıştılar

da Türkiye ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama kampanyasına devam eden terör örgütü / yandaşları, bu kez de askerlerinin fotoğrafı üzerinden yalan üretti.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 15:51
Terör örgütü yandaşlarından yeni provokasyon! İsrail askerlerini Türk askeri gibi göstermeye çalıştılar
Terör örgütü /'ya yakın hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için askerlerine ait bir görseli "Türk askerinin karşısındaki hali" yalanıyla servis etti.

Terör destekçisi hesapların "TSK Afrin'de çocukları öldürüyor" iddiasıyla paylaştığı fotoğrafın, 30 Mart 2014'te saldırısında ölen çocuklara ait olduğu tespit edildi.

Sibirya'da 22 Ekim 2016'da düşen Rus helikopterine ait görsel de "Afrin'de TSK'ye ait bir helikopterin düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşıldı.

Sosyal medyadan kara propagandaya destek veren hesaplar, İsrail askerini de Türk askeriymiş gibi göstermeye çalıştı.

"Türk askerinin YPG karşısındaki hali" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, İsrail askerlerine ait olduğu ve 19 Kasım 2012'de İsrail'in Aşdod kentinde çekildiği belirlendi.

Dün de Afrin'in kuzeydoğusunda stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nın PYD/PKK'dan ele geçirilişine ilişkin görsele DEAŞ'ın örgütsel flaması montajlanmıştı.

AA'nın, TSK'yi ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyada başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasının ardından örgüt destekçileri çıkmaza girmişti.

Doğu Gutalı çocukları Afrinli gibi gösteren terör destekçisi hesaplar, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmış, 'ta 2007'de şehit olan korucu ve sivillerin cenaze törenine ilişkin fotoğrafı ise "Afrin'de Türk askerleri öldürüldü" yalanıyla servis etmişti.

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Terör örgütü yandaşlarından yeni provokasyon! İsrail askerlerini Türk askeri gibi göstermeye çalıştılar
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