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Terör sevicilere yeni operasyon: 7 tutuklama talebi

'nin Afrin'e yönelik 'terörü süpürme operasyonu' Zeytin Dalı Harekâtı’nı protesto edenlere tepki gösteren vatandaşları darp eden 7 şüpheli (BÖG) silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 18:10 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 18:14
Terör sevicilere yeni operasyon: 7 tutuklama talebi

'nin Afrin'e yönelik 'terörü süpürme operasyonu' Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto eden şüphelilere tepki gösteren vatandaşları darp eden 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli savcılığa gönderildi.

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PROTESTOCULARA TEPKİ GÖSTERENLERE DARP!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sorguları tamamlanan şüpheliler BÖG Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçu kapsamında tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin 21 Ocak 2018 tarihinde örgütün düzenlediği 'nın Afrin operasyonunun protesto eylemine tepki gösteren mağdurları darp ettiğini, terör örgütleri adına faaliyet gösterdiklerini, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduklarını belirtildi.

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ÖRGÜT ELEBAŞLARININ CENAZELERİNE KATILDILAR

Yine şüphelilerden bazılarının terör örgütü elebaşlarından Rasih Kurtuluş kod adlı sözde Rojova komutanı Aziz Güler isimli şahsın cenazesine katıldığını, gözaltı işlemleri ve sonrasında örgütsel tavır takındıklarını kaydedildi.

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Terör sevicilere yeni operasyon: 7 tutuklama talebi
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