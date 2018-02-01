Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı açıklaması

'dan Kuzey Irak'a hava harekatı açıklaması

'nın Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği iki ayrı hava harekatında 49 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 08:46 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 09:15
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 29 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Asos/Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen iki ayrı hava harekatında 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 29 Ocak'ta Irak'ın kuzeyi Asos/Kandil, Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk bölgelerine iki ayrı hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, bölgeden elde edilen bilgiler çerçevesinde, bölücü terör örgütü mensubu 49 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Son Dakika Haberi: Zeytin Dalı Harekatı’nda 12. Gün!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN