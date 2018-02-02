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Biri mavi kategoride 'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında, arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Murat Üçer de bulunuyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 01:47
Biri mavi kategoride PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, arananlar listesinde mavi kategoride bulunan ve terör örgütü 'nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtilen "Eylül" kod adlı Murat Üçer'i (33) yakalamak için çalışma başlattı.

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Söz konusu teröristin Dernek Mahallesi Çalıkbükü mezrasında olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon sırasında, Üçer ve beraberindeki 3 PKK'lı terörist bindikleri araçla kaçmaya başladı. Takip sonucunda Çeper mezrası civarında aracın önünü keserek "dur" ihtarında bulunan güvenlik güçlerine, teröristlerce silahla ateş açıldı.

-Bingöl Karayolu'nun araç trafiğine kapatılması sonucunda sıkışan teröristler emniyet güçlerine ateş açtı.

Çıkan çatışmada Eylül Ergani kod adlı terörist Murat Üçer'in de içerisinde yer aldığı 4 terörist öldürüldü.

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Operasyonda ayrıca 1 adet M16, 2 adet AK–47 silah ile 1 adet el bombası ele geçirildi..

Buna karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

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Biri mavi kategoride PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
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