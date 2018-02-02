Biri mavi kategoride PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, arananlar listesinde mavi kategoride bulunan ve terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtilen "Eylül" kod adlı Murat Üçer'i (33) yakalamak için çalışma başlattı.

Söz konusu teröristin Dernek Mahallesi Çalıkbükü mezrasında olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon sırasında, Üçer ve beraberindeki 3 PKK'lı terörist bindikleri araçla kaçmaya başladı. Takip sonucunda Çeper mezrası civarında aracın önünü keserek "dur" ihtarında bulunan güvenlik güçlerine, teröristlerce silahla ateş açıldı.

Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nun araç trafiğine kapatılması sonucunda sıkışan teröristler emniyet güçlerine ateş açtı.

Çıkan çatışmada Eylül Ergani kod adlı terörist Murat Üçer'in de içerisinde yer aldığı 4 terörist öldürüldü.

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ELE GEÇEN SİLAHLAR ŞAŞIRTMADI

Operasyonda ayrıca 1 adet M16, 2 adet AK–47 silah ile 1 adet el bombası ele geçirildi..

Buna karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.