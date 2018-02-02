Son dakika: Kilis ve Hatay'a 9 roket: 2 şehit, 19 yaralı

Kilis ve Hatay'a Suriye tarafından yine roketli saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 3 ayrı roketli saldırı düzenlendi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü.

Bu arada yolda seyir halindeki bir araçta da şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

İncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, kentte 3 ayrı roketli saldırı olduğunu ve biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını söyledi.

REYHANLI'YA ALTI ROKET

Bir saldırı haberi de Hatay'dan geldi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bugün düzenlenen roketli saldırılarda 2 kişinin şehit olduğu, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Afrin bölgesinden Reyhanlı ilçesine toplam 6 askeri mühimmat atıldığı belirtildi.

Askeri mühimmatın 3'ünün boş araziye düşerek infilak ettiği belirtilen açıklamada, "İki vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 16 yaralı vatandaşımız ise çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin Ahmet Şanverdi ve Rıfat Sinirli olduğu öğrenildi