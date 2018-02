PKK ve PYD-YPG terör örgütü müdür?

MENEM

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti 'nin Bitlis ve Batman 'daki 6'ncı olağan kongrelerine katıldı. Erdoğan kongrede şunları söyledi:Bugün Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleriyle savaşıyoruz. Ülkemiz içinden birileri de fırsat buldukları her yerde ve her zaman adeta bizimle savaşıyor. T ab ii milletimiz sadece devletine ve kendisine savaş açanları görmekle kalmıyor, onların arkasında kimlerin durduğunu da iyi biliyor.Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne muhasebeci Kenanlar eksik olur. Unutmayın aynı zamanda bu ülkeye daima damgasını Sultan Alparslanlar, Ertuğrul Gaziler, Fatih Sultan Mehmetler, Yavuz Sultan Selimler, Abdülhamidler, dün Fırat Kalkanı, bugün Zeytin Dalı operasyonunu yürüten aslanlarımız, Mehmetlerimiz var"Türkiye'de sözde bir ana muhalefet var. Bir tanesi çıkıyor diyor ki " PYD bir terör örgütü değildir." Senin zaten PKK 'dan ne ayrılığın var ki? O da PKK için "Terör örgütü değildir" diyordu. Çünkü onlar Parlamentoya terör örgütünün verdiği destekle girdi, demokratik yollardan değil. Bitlis'teki bütün ilçelerimizi, köylerimizi tehdit ederek aldıkları oylarla gelip girdiler. Şunu unutmayın korkaklar zafer anıtı dikemez.Bir başka milletvekili çıkıyor, Türkiye'nin Afrin'e girişini işgal olarak ifade ediyor. Buradan ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal , söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclis'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin. AK Parti aka ak, karaya kara diyen bir parti. Bugüne kadar yolumuzdan asla sapmadık.Ana muhalefetin sözde genel başkanı ne diyor, "Bir delikli tüfeği bile üretemezsen, nasıl savaşacaksın." Vah zavallı, vah. Afrin'de kullanılan silahların yüzde 60, 70'i yerlidir Bay Kemal. Yıllarca şu Amerika bize İHA vermedi. Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi İHA'ların silahlısını da silahsızını da yapıyoruz. SİHA'larla Burseya Dağı'nı da vuruyoruz.Savunma sanayiinde birkaç geçmişteki ferdi teşebbüsü dahi ayak oyunlarıyla toprağa gömen zihniyetin tepesine ürettiğimiz İHA'larla, toplarla, füzelerle, zırhlı araçlarla adeta balyoz gibi iniyoruz. Artık bizim kendi helikopterimiz, kendi füzelerimiz var. Burseya'dayız ve öyle kuşatıldı öyle alındı. Devam ediyor tanklarımız yoluna. Her alanda kendi göbeğini kendi kesen bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz."Aslanlarınsahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz? İşte 14 gün, 825 terörist, ila cehenneme zümera. Hamdolsun bu millet, böyle bir günde nasıl meydana çıktığını ortaya koymuştur. Bu millete yürek ve bilek gerektiren hiçbir meselede kimse geri adım attıramaz.""ABParlamentosu toplantısında bir grup milletvekili boyunlarına paçavralar bağlamışlar. Ya bu AB ne menem kuruluştur ya. Bir taraftan PKK'yı terör örgütü olarak tanıyacaksın, öbür taraftan terör örgütünün paçavralarını boynuna takıp Parlamento binasında ağlıyorlar. Daha çok ağlayacaksınız, çok. Türkiye'den size sesler yükselince, "Türkiye bize niye bu kadar saldırıyor." Biz saldırmıyoruz, sadece uyarıyoruz. Asıl saldıran sizsiniz. Çünkü bugüne kadar Avrupa'da terör örgütünü besleyen, ayakta tutan ülkeler var.""BugünTürkiye hem büyük sorunlarla mücadele eden hem de büyük başarılara imza atan bir ülke olarak adeta yepyeni bir kalkınma modeli ortaya koyuyor. Ülkemizdeki bilim adamları, düşünürler, medya mensupları için üzerinde uzun uzun çalışılması, tezler hazırlanması, analizler yapılması gereken bir tablomuz var. İnşası bizden, inceleyip anlatması onlardan."CumhurbaşkanıErdoğan, Bitlis'te Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara yaptığı konuşmada şöyle konuştu: "Afrin'de milletime zulmeden, Bitlis'imde mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK'ya, PYD- YPG'ye oraları mezar ettik mi? Sizden dimdik bir duruş istiyorum.Öleceksek bir kere öleceğiz, ama onlar her gün ölecek. Afrin'e doğru ilerliyoruz, az kaldı."CumhurbaşkanıErdoğan, Papa Francis 'in davetlisi olarak bugün Vatikan'a gidecek. Erdoğan, yarın Papa Francis ile görüşecek. Papa Francis 28 Kasım 2014'te Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan ilk lider olmuştu. Erdoğan'ın ziyareti aynı zamanda iade-i ziyaret niteliğinde. Erdoğan Papa görüşmesinin ana gündem maddesi Kudüs.Her ne kadar birileri kabul etmek istemese ve hatta rahatsız olsa da bugün 15 yıl öncesine göre daha hür, müreffeh, demokratik bir ülkeye sahibiz. Hareket alanı kısıtlananlar sadece darbeciler, teröristler, vesayet odakları. Eski Türkiye'nin baronları dışında herkes memnun. Yayınladıkları bildirilerle, sağa sola yazdıkları mektuplarla Türkiye'yi yurtdışına şikayet eden bu çevrelerin asıl karın ağrısını biliyoruz. Aydın, sanatçı, siyasetçi, akademisyen görünümlü bu faşist güruhun asıl sıkıntısı yetkinin ve iradenin kendi ellerinden çıkıp milletin eline geçmiş olmasıdır.Bölücü terör örgütü 34 senedir 50 bin vatandaşımızın kanını dökerken, gencecik kızların namusuna musallat olurken, çocukların eline silah tutuştururken bunlar hiç itiraz etmedi. Terör örgütü Afrin'den camide namaz kılan vatandaşlarımızı alçakça şehit ederken, yatağında uyuyan 17 yaşındaki genç kızlarımızı şehit ederken bunların sesini duydunuz mu?Terör örgütünün propaganda bültenlerine çevirdikleri gazetelerinde, arkasına sığındıkları meslek odalarında sabah akşam ahkam kesenler, televizyon ekranlarında hep aynı iki yüzlülükle arz-ı endam ediyor. Bu ülkeyi sokakta bulmadık. Onun için de meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız. Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen ırkçılığa düşmeyin. Kavmiyetçilik yapmayın. Biz birbirimizi Türk, Kürt, Laz, Gürcü, Abhaza, Boşnak olduğu için değil, sadece yaradandan ötürü seveceğiz.Adı sanı, unvanı ne olursa olsun hiçkimsenin öyle cafcaflı kavramları kendine siper ederek bu ülkede terör seviciliği yapmasına izin vermeyiz. Ülkemizin terör örgütlerine ve onların arkasında güçlere karşı yürüttüğü istiklal ve istikbal mücadelesini gölgelemeye yönelik hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Marjinal örgütlerin adeta hücre evine dönüşmüş kimi meslek odalarının sokakları karıştırmasına da asla müsaade etmeyeceğiz.AK PartiBatman 6. Olağan Kongresi'nin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun dışında bekleyen vatandaşlara hitabı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zeytin dalı uzatıldı. Erdoğan, "Şu ana kadar bu anlamlı mesajı bana kimse vermedi. Hanım kardeşlerimiz de var cephede. Ben de onları temsilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıma veriyorum" dedi