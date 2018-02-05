Haberler Gündem Haberleri ‘Evsiz kalınır ama vatansız kalınmaz’

‘Evsiz kalınır ama vatansız kalınmaz’ Reyhanlı’da, evlerine isabet eden roketli saldırıdan kıl payı kurtulan Karagün ailesi: Devletin ve askerin yanındayız. Evsiz yaşanır belki ama vatansız asla...