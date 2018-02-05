Hatay
Reyhanlı'da 5 çocuklu Ali ve Ayşe Karagün çifti, evlerine düşen roketten şans eseri sağ kurtuldu. O sırada evde olmayan aile yaşadıkları saldırıya rağmen dimdik ayakta.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde PKK/PYD/YPG'li teröristlerin Gültepe Mahallesi'ne attıkları roketlerden birinin isabet ettiği evin sahibi Ali Karagün (41) ve Ayşe Karagün (38) çifti, 3 çocukları ile birlikte ölümden döndü. Roketle şehit olan Fatma Avlar'a (17) komşu olan Karagün çifti yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Roket düşmeden bir gün önce Ayşe Karagün'ün ağabeyi Mehmet Dönder'in (44) evine giden aile, saldırıdan bu sayede şans eseri kurtuldu. Roket, 1.5 yaşındaki Melisa Nur ile Rumeysa Nur (8) ve Hasan Can'ın (12) her zaman uyuduğu odaya düştü. "Allah çocuklarımızı ve hayatımızı bağışladı" diyen Ali Karagün şunları söyledi: "Allah bizle beraber, ülkemizi koruyor. Bu zamana kadar Reyhanlı'ya 50'ye yakın roket attılar ve sadece bir şehidimiz var. O da acısını yaşadığımız komşumuz, kardeşimiz Fatma. Allah vatanımızı ve devletimizi korusun. Evsiz kalınır ama vatansız kalınmaz. Afrin ülkemiz için büyük bir tehlike. Gittiği yere kadar gitsin. Bir yıl sürecekse de sürsün, yeter ki terör sınırlarımızdan temizlensin."