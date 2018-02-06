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Hürriyet bu başlıkla neyi ima ediyor?

Terör örgütü /'ya tırlar dolusu silah yollayan 'yi aklama görevi de Hürriyet'e düştü.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 15:39
Hürriyet bu başlıkla neyi ima ediyor?

Hürriyet Washington'a muhabiri bugün okurlarını şaşırtan bir habere imza attı.

'yü koruyan haberler yaptığı için sık sık eleştiri konusu olan Tolga Tanış'ın yerine atanan Cansu Çamlıbel, Beyaz Saray ve Pentagon'un sözcüsü gibi haberlerin altına imza atması büyük tepki topladı.

HÜRRİYET PENTAGON SÖZCÜSÜ GİBİ MANŞET ATTI

Kamuoyu şimdi Pentagon sözcüsü gibi manşet atan Hürriyet Gazetesi ve Washington muhabiri hakkında şu sorulara cevap arıyor:

-"AFRİN'E GİDEN BİZDEN DEĞİLDİR" başlığı neyi ima ediyor, siz-biz derken, siz Pentagon tarafı mısınız?

- ne zamandan bu yana sizin tarafınızda oldu?

-Hürriyet gazetesi Washington muhabirleri neden Beyaz Saray ağzı ile haber yapıyor?

-Washington muhabiri Cansu Çamlıbel 'nin teröre verdiği destek konusunda Pentagon Sözcüsü'ne neden tek bir soru sormuyor?

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Hürriyet bu başlıkla neyi ima ediyor?
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