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Kurultay delegelerini İl Başkanı mı zehirledi?

bugünkü yazısında 100 kişinin zehirlendiği ’daki kurultayını yazdı. Dilek Güngör yazısında bir de ilginç bilgi verdi” Ankara Spor Salonu'na getirilen döner kumanyalarının CHP'nin Ankara İl Başkanı 'in firması  tarafından verildiği iddia edildi.”

Giriş Tarihi: 6.2.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 09:59
Kurultay delegelerini Ankara İl Başkanı mı zehirledi?

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin () 'da yapılan 36. Olağan Kurultayı'nda 100 kişinin zehirlemesine neden olan döner skandalının meçhul faili aranıyor. ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı inceleme başlattı. Kurultayın yapıldığı salondan alınan numuneler laboratuvarda incelemeye alındı.

İL BAŞKANI MI ZEHİRLEDİ?

Ankara Spor Salonu'na getirilen döner kumanyalarının CHP'nin Ankara İl Başkanı 'in firması tarafından verildiği iddia edildi. Keskin ise kumanya dağıtımını Ankara'da faaliyet gösteren Reva Yemek isimli firmanın yaptığını öne sürdü. CHP'nin üst kadrosu ise skandalı örtmek için Ankara Spor Salonu'nun dışındaki seyyar satıcıları suçlamaya çalıştı.



CHP'nin Ankara İl Başkanı Keskin, genel merkezin bir organizasyon firmasıyla anlaştığını, onların da yemek şirketlerinden teklif aldığını anlattı. Keskin, "İl başkanı olduğum için bu işlere girmiyorum. Benim şirketimin sektörü de farklı. Organizasyon firması satın alma yapmış. Kumanyayı dağıtan firma benim değil. Reva Yemek adında bir firma olduğu söyleniyor" diye konuştu.

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Kurultay delegelerini Ankara İl Başkanı mı zehirledi?
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