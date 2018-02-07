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delegeye baskı yaptığı iddiasına cevap verdi

'nin 'delegelere baskı yapıldı' iddialarına sinirlenen hiç beklenmeyen bir cümle ile cevap verdi. 8 kaybeden lideri bu iddialar ispatlanırsa "vallahi istifa ederim" dedi.

Giriş Tarihi: 7.2.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 15:44
Kılıçdaroğlu delegeye baskı yaptığı iddiasına cevap verdi

Genel Başkanı Kemal , 36. Olağan Kurultay'da 790 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkanlık görevine seçilmişti.

Kurultayda genel başkanlık görevi için Kılıçdaroğlu ile yarışan Yalova Milletvekili , sonuçların ardından delegelerin baskı altına alındığını savunarak usulsüzlüklere dikkat çekmişti.

Parti içerisinde Kılıçdaroğlu'nun liderliği hala tartışılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk cevap geldi.

"VALLAHİ BEN SİYASETİ BIRAKIRIM"

CHP Lideri, Muharrem İnce'nin iddialarına; "Bir tane delege bulursanız 'Kılıçdaroğlu telefon edip bana oy verin dedi' diyen vallahi ben siyaseti bırakırım" sözleriyle cevap verdi.

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GENEL MERKEZİNDE YUHALANAN LİDER

karşısında girdiği tüm leri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak 16 Nisan referadumundan sonra partisinin genel merkezinde yuhalanmıştı.

AVRUPA'DA ÖRNEĞİ YOK

Seçim mağlubiyetlerine rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Lideri, başta Muharrem İnce olmak üzere birçok CHP'li tarafından eleştiriliyor.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler, 'da seçim kazanamayan liderlerin istifa ettiğini örnek gösteriyor.

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Kılıçdaroğlu delegeye baskı yaptığı iddiasına cevap verdi
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