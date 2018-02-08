Haberler Gündem Haberleri Faaliyet dışına çıkana kapatma

Faaliyet dışına çıkana kapatma Başbakanlık, meslek ve oda birliklerine yönelik yeni düzenleme hazırlıyor. Buna göre faaliyet dışı açıklamalar için ağır ceza ve yaptırımlar geliyor