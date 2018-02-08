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Son Dakika Haberi: adliyeye sevk edildi!

Son dakika haberi... Adana'da "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı ile birlikte 28 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 15:07
Son Dakika Haberi: Alparslan Kuytul adliyeye sevk edildi!

Adana'da "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı ile birlikte 28 kişi adliyeye sevk edildi.

28 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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ALPARSLAN KUYTUL DAHİL 21 VAKIF YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta Adana, Niğde ve Elazığ'da 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilk etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 vakıf yöneticisi ve sorumluları gözaltına alınmıştı.

Daha sonra devam eden operasyonlarda 7 kişi daha gözaltına alınmıştı. 28 zanlı günlerce emniyette sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye ilk önce Kuytul alındı. Zanlıların savcılıkça ifadelerinin alınmasına başlandı.

Son Dakika Haberi: Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon

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Son Dakika Haberi: Alparslan Kuytul adliyeye sevk edildi!
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