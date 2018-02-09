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'nin yeni hamlesi

Türkiye-Suriye sınır bölgesinde sular iyice ısınırken ’den yeni hamleler gelmeye başladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ve  Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye ziyaretlerinde yüksek ihtimalle terör örgütü yeniden masaya yatırılacak. Sabah yazarı bugünkü yazısında Suriye’de yaşanan ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren son gelişmelerle ilgili ilginç detaylara yer verdi.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 09:58
ABD'nin yeni YPG hamlesi

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

McMaster ve Tillerson'un Türkiye ziyaretleri 'nin CENTCOM'a endeksli politikasını değiştirmek için bir fırsat.

Zeytin Dalı Harekâtı ile ABD'nin sahadaki komutanlarının YPG'yi öncelemesine dayalı Suriye politikası sarpa sardı.

Türkiye'nin Afrin'e müdahalesini öngörmeyen CENTCOM komutanları yanıldı. Bu aymazlık yüzünden Washington'ın Suriye politikasının tümüyle iflas etmemesi ve Türkiye ile geri dönülemeyecek bir yere gelmemek için diplomasinin devreye sokulması değerli bir adım.

Beyaz Saray ve Dışişleri, Suriye dosyasına ağırlığını koymak zorunda. Washington'ın CENTCOM'daki komutanların YPG ile "birlikte savaştık, satamayız" romantizminden kurtularak Dışişleri'nin YPG'yi diplomatik pazarlığa konu etmekten yana görüşüne kayması gerekiyor.

Kaldı ki Başkan 'ı yalancı konumuna düşüren yönetim dağınıklığının ivedilikle giderilmesi lazım. ABD dış politika karar alıcı kurumları arasında Türkiye üzerinden bir tür iç hesaplaşma yaşanması sinir bozucu bir hal aldı.

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ABD'den Tillerson'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama

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ABD'nin yeni YPG hamlesi
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