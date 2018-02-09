Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan iki Mehmetçiğin hastanede el ele tutuştukları anı gösteren fotoğraf tüm Türkiye'yi duygulandırdı. SABAH, o anlamlı karenin kahramanları olan sözleşmeli erler Ali Uysal ve Olcay Özşan'ın fotoğraflarına ulaştı. Bölücü terör örgütü PYD/PKK ile çatışmada yaralanan iki askerimiz, Hatay'ın Hassa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Uysal ve Özşan, acilde yan yana sedyede yatarken el ele tutuşarak birbirlerine destek verdiler. O anda habersizce çekilen fotoğraf sosyal medyada yayılarak simge haline geldi. Tedavisine Hatay Devlet Hastanesi'nde devam edilen ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da ziyaret ettiği Uysal, o fotoğraf karesi sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Roket saldırısından kulağımız duymaz olmuştu. Olcay çok acı çekiyor ve kusuyordu. Ben de seslendim, duymadı. Ardından sağlık görevlilerinden biri elimi gösterdi. O da tuttu, sıktım. Biz ayaktayız, bayrağımız inmesin, sancağımız inmesin. Bizi çektiklerinden haberimiz bile yoktu. Hiç kimse bizi yıldıramaz. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak etkin ve saygın bir kurumuz Allah'a şükür. Allah'a şükür milletimizin duası bizi koruyor. İyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar." Uysal'ın ağabeyi Bünyamin Uysal da "Biz de o fotoğrafın Ali'ye ait olduğunu sonradan öğrendik. Ali çok duygusal biridir. O fotoğrafta da arkadaşına destek olmak istemiş, elini sıkmış. Taburcu olacak inşallah, eve götüreceğiz. Bu saatten sonra diyecek tek laf, vatan sağolsun" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ BİZE DUA ETSİN'

Ali Uysal, aHaber canlı yayınında da duygusal anlar yaşadı. Fotoğrafla Türk milletine bir mesaj vermek istediklerini ve dualarını beklediklerini belirten Uysal, "Allah tüm Türkiye Cumhuriyeti devletinden, milletimizden razı olsun. Dualarıyla, gönderdikleri yemeklerle, üşüdük dediğimizde getirdikleri odunlarla, açız dediğimizde kestikleri koyunlarla bizi asla yalnız bırakmadılar. Anaların, babaların, kardeşlerimizin duasındayız" dedi. Orada asla yalnız olmadıklarını vurgulayan Uysal, şöyle konuştu: "İyi ki de Zeytin Dalı Harekâtı başlamış. İçeriye girdikten sonra harekâtın ne kadar önemli olduğunu anladık. Köylerdekileri gördükten sonra oraya nasıl yuvalandıklarını nasıl insanları sömürdüklerini gördük. Ben Hataylıyım, yıllardır sınır hattında yaşananlardan haberim var. Reyhanlı'ya düşen roketler olsun, ayrıca şehitlerimiz var. 17 yaşında kız kardeşimiz, 65 yaşında bir amcamız şehit oldular. Devletimiz böyle ayakta kalacaksa, biz her zaman canımızı vermeye hazırız."

'İYİLEŞİP DÖNECEĞİM'

Uysal, "Şu an iyileşip, ayağa kalkıp hemen gideceğim zaten. Arkadaşlarım kardeşlerim komutanlarım orada. Benim tankın şu an doldurucusu boş. Benim hemen gitmem lazım" dedi.