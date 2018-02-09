Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözü tuttular hayatları değişti!

Sayısız hastalığa neden olduğu ve Türkiye'de yılda 100 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı bilinen tütün bağımlılığına karşı eylem planı, yasal düzenlemeler, dumansız hava sahası çalışmaları, Sağlık Bakanlığının hastane, polikliniklerdeki hizmeti, Sigara Bırakma Danışma Hattı, binlerce vatandaşın sigarayı bırakmasında etkili oldu.

Farklı meslek, yaş gruplarından birçok kişi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği "sigarasız hayatın" sözünü tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kavuncuda karşılaştı

İstanbullu esnaf Yusuf Çelik (61), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Ekim 2015'te lastik fabrikası açılışı dolayısıyla Çankırı'ya giderken yol üzerindeki bir kavuncuda mola verdiklerini, bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oraya geldiğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın kavuncunun cebindeki sigarayı aldığını ve 'Başka sigara içen var mı?' diye sorduğunu söyleyen Çelik, "Ben sigara içtiğimi söyledim. 'Ver sigarayı' dedi. "Paketi aldı, üzerine telefon numaramı ve adımı yazdı. Bir yıl sonra beni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiklerinde sigara paketimi müzede gördüm. Ben de sigaramla hatıra fotoğrafı çektim."

"SÖZ VERİNCE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Çelik, geçen yıl sağlık görevlilerinin kendisini 15 günde, ayda bir arayarak, sigara içip içmediğini sorduklarını belirterek, "Kötü bir alışkanlıktı, Cumhurbaşkanımız da vesile oldu, sağ olsun, sayesinde bıraktık. Bizi kurtardı. Ben kendi kendime bırakamazdım. Söz verince sözümüzü tuttuk." dedi.

Sigarayı bırakanlar olarak önceki yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyona davet edildiklerini anlatan Çelik, "Resepsiyonda 200 küsur kişiydik. Cumhurbaşkanımız geldi, bizimle sohbet etti, 'Sigara içiyor musunuz?' diye sordu. Hatta bazı arkadaşlarımız sigarayı bırakmış nargile içiyormuş, onlara nargile içmemelerini söyledi. Yanımızda Ferdi Tayfur da vardı. O da sigarayı bırakmış." diye konuştu.

Yusuf Çelik, çevresinde çok sayıda arkadaşına da sigarayı bıraktırdığını belirterek, "Yaklaşık 40 yıl sigara içtim. İnsanlara içmemeleri tavsiyesinde bulunuyorum, kötü bir alışkanlık. Sigara içerken merdiven çıkamıyordum. Bıraktığımdan itibaren kendimi daha sağlıklı hissediyorum." dedi.



Sigarayı bıraktılar yaşamları değişti

YAKLAŞIK YARIM ASIR SONRA KURTULDU

Almanya'da 40 yıl işçi olarak çalışan ve 45 yıllık sigara tiryakisi olan Mahmut Özdoğan da Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde 27 Ağustos 2015'te cuma namazı sonrası tanıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ile tanışmak için sıraya girdiğini söyleyen Özdoğan, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Büyük oğlum sigara içtiğim için beni Cumhurbaşkanına şikayet etmiş, 'Babam çok sigara içiyor' demiş. Cumhurbaşkanımız da 'Babanı çağır da gel' demiş. Oğlum geldi, beni çağırdı. İlk çağırdığında ben gerçek olduğuna inanamadım. 'Cumhurbaşkanı beni niye çağırsın' dedim. Yakın bir akrabalığımız yok, bir yerde tanışmışlığımız yok. Yanına yaklaştım. Sigara aklıma gelmedi. Cumhurbaşkanı elini omzuma atınca dedim ki 'Anam bu sigaradan'. Zaten ilk işi hemen sigarayı cebimden almak oldu."

Cebindeki sigarayı vermemek için çok uğraştığını dile getiren Mahmut Özdoğan, bırakma konusunda söz vermek istemediğini de kaydetti.

Cumhurbaşkanının ise sigarayı bırakma konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayan Özdoğan, "Ben, 'İnşallah bırakırım' dedim. Kendisi 'Olmaz, İnşallah demenin manasını biliyor musun?' dedi. Külliyeden ayrıldıktan sonra etraftan, hatta Almanya'dan çok baskı geldi. Arkadaşlarımın 'söz verdin' demeleri üzerine bıraktım" diye konuştu.

Sigara kullananların kokusundan şimdi rahatsız olduğunu da vurgulayan Özdoğan, Erdoğan'a sigarayı bıraktırdığı için teşekkür borçlu olduğunu da dile getirdi.

KUNDURACI DA VAR MİLLETVEKİLİ DE

Ankaralı 59 yaşındaki kunduracı Vahdettin Yüksel de sigarayı bıraktıktan sonra hayat bulduğunu söyleyenler arasında yer aldı.

Tam 26 yıl bağımlısı olarak yaşadığı sigara nedeniyle yürürken nefessiz kaldığını, yemeklerden tat alamadığını ifade eden Yüksel, çocuklarının rızkını da günde 2 paket tükettiği "illete" yatırdığını belirtti.

Vahdettin Yüksel, daha sağlıklı bir yaşamın kendisi için 2010 yılı Kasım ayında başladığını da şu sözlerle anlattı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce Hamamönü'nde bir lokantada iftara katıldıktan sonra dükkanımıza geldi. O anda cebimde sigara paketi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini bildiğim için cebimdeki sigarayı yere düşsün diye fırlattım. Düşmedi, masanın kenarında kaldı. Cumhurbaşkanımız da görünce 'Bu sigara kimin' diye sordu. Benim olduğunu söyleyince 'Bana söz ver, içmeyeceksin' dedi. 'İçmeyeceğim' dedim."

Herhangi bir ilaç desteği almadığını kaydeden Yüksel, Cumhurbaşkanına verdiği sözün kendisine güç verdiğini, 5 yıldır daha mutlu bir yaşam sürdüğünü de sözlerine ekledi.

AK Parti 24. Dönem Bingöl Milletvekili Eşref Taş da "eşinin şikayeti" sonucu sigarayı bırakanlardan oldu.

Partinin Kızılcahamam Kampı'na 2013 yılında eşinin kendisini Cumhurbaşkanına şikayet ettiğini söyleyen Taş, Erdoğan'ın isteği üzerine o tarihte bağımlılıktan da öksürükten de kurtulduğunu ifade etti.

Giresun'dan eski AK Parti Alucra İlçe Başkanı Faruk Demirağ ise Recep Tayyip Erdoğan'a sözü gereği 17 yıl esiri olduğu sigaradan 29 Nisan 2013'te uzaklaşarak kazandıklarını şu sözlerle anlattı:

"Maddi yönden de manevi yönden de rahatladım. Günde 3 paket sigara içiyordum, maddi olarak düşünün, günde 30 lira ediyor."

SİGARAYI BIRAKANLARA KÜLLİYE'DE ÖZEL RESEPSİYON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde sigarayı bırakan 250'den fazla kişiye resepsiyon verilecek. Resepsiyona, yurt gezileri sırasında Erdoğan'ın sigarayı bıraktırdığı 20 kişi de katılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanına söz verenlerin isim, soyadı, tarih ve telefon numarasını yazdığı sigara paketlerinin fotoğrafları da sergilenecek.

Dünya Sağlık Örgütü'nden 2010 yılında "Sigara ile Küresel Mücadele Özel Ödülü" alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir açıklamasında sigara konusundaki hassasiyetini şu sözlerle dile getirmişti:

"Kimin cebinde bir sigara paketi, elinde sigara görürsem, yılmadan usanmadan 'acaba o sigarayı nasıl söndürtür, paketi de kendisinden nasıl alırım' diye bir mücadelenin içine girer, hatta söz isterim. Bırakacağım dediği zaman 'Bırakacağım olmaz, bıraktım diyeceksin' derim. O anda işi bitirmek isterim. Ve 'Bıraktım' der, o anda da kendisinden paketi alır, üzerine adını, soyadını, tarihi yazarım. Hatta vaktimiz müsaitse telefon numarasını da oraya kaydederim. Ve böylece sağ olsunlar arkadaşlarımız devam ettiriyorlar. Herhalde ciddi bir sayıya ulaştık. Bırakmasına vesile olduğum her insan için adeta yeniden doğuşuna vesile olmuş gibi mutluluk duyuyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONLARCA VATANDAŞA BÖYLE SİGARA BIRAKTIRDI!