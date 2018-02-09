İki kez birlikte Gazi oldular

Kayseri Dağ Komando Tugayı'nın kahraman iki askeri Uzman Çavuş Ali Özdemir ve Ali Aksoy, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda terörle mücadele sırasında yaralandı. İki asker 2015'te Nusaybin'de çukur çatışmaları sırasında da birlikte gazi olmuşlardı. Kahraman iki asker hikayelerini aHaber canlı yayınında anlattı.

"CANIMIZI VERİRİZ"

Türk milletinden dua isteyen Uzman Çavuş Ali Özdemir, "Biz bu vatan için daima canımızı vermeye hazırız. Buradan bütün silah arkadaşlarımıza selam gönderiyorum. En kısa zamanda iyileştiğimiz zaman döneceğiz. Türk milleti bizim yanımızda olduğu sürece daha çok güçlü oluyoruz. Zaten onların duasıyla ayaktayız. Bize dua etmelerini istiyoruz. Biz daima hazırız. Arkadaşımla Nusaybin'de birlikte yaralanmıştık. İyileştikten sonra tekrar görevimize başladık tekrar yan yana yaralandık. Bir arkadaşımız da şehit oldu. Ailesine Allah sabır versin" dedi.

'TEK DİLEĞİMİZ BİRLİK'

Uzman Çavuş Ali Aksoy ise "Biz her türlü göreve hazırız. Çok şükür ki Cenab-ı Allah bizi korudu. Ama bu takdir-i ilahi. Türk milletinden tek dileğimiz birlik olunması. İnşallah iyileştikten sonra tekrar arkadaşlarımızla ülkemizi huzura kavuşturacağız" diye konuştu.