Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İki kez birlikte Gazi oldular

İki kez birlikte Gazi oldular

3 yıl önce ’deki çatışmada yaralanan lar Özdemir ve Aksoy, Harekâtı’nda da birlikte gazi oldu

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018
İki kez birlikte Gazi oldular

Kayseri Dağ Komando Tugayı'nın kahraman iki askeri ve , Afrin'de Harekatı'nda terörle mücadele sırasında yaralandı. İki asker 2015'te 'de çukur çatışmaları sırasında da birlikte gazi olmuşlardı. Kahraman iki asker hikayelerini aHaber canlı yayınında anlattı.

"CANIMIZI VERİRİZ"
Türk milletinden dua isteyen Uzman Çavuş Ali Özdemir, "Biz bu vatan için daima canımızı vermeye hazırız. Buradan bütün silah arkadaşlarımıza selam gönderiyorum. En kısa zamanda iyileştiğimiz zaman döneceğiz. Türk milleti bizim yanımızda olduğu sürece daha çok güçlü oluyoruz. Zaten onların duasıyla ayaktayız. Bize dua etmelerini istiyoruz. Biz daima hazırız. Arkadaşımla Nusaybin'de birlikte yaralanmıştık. İyileştikten sonra tekrar görevimize başladık tekrar yan yana yaralandık. Bir arkadaşımız da şehit oldu. Ailesine Allah sabır versin" dedi.

'TEK DİLEĞİMİZ BİRLİK'
Uzman Çavuş Ali Aksoy ise "Biz her türlü göreve hazırız. Çok şükür ki Cenab-ı Allah bizi korudu. Ama bu takdir-i ilahi. Türk milletinden tek dileğimiz birlik olunması. İnşallah iyileştikten sonra tekrar arkadaşlarımızla ülkemizi huzura kavuşturacağız" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İki kez birlikte Gazi oldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN