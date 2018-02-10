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'e ait kalıntıları 'a düştü

Bölgede bulunan AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, 'in bu sabah düzenlediği ve Esed rejiminin karşılık vermesiyle bir savaş uçağını kaybettiği açıklanan saldırıda kullanılan lerin kuyruk kısmına ait kalıntılar topraklarına düştü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 19:02
İsrail'e ait roket kalıntıları Lübnan'a düştü

kalıntılarından bir kısmı 'ın doğusunda bulunan Bekaa Vadisi'ndeki Ser Ayn kasabası kırsalına, şarapnel parçaları ise Ali En-Nehri kasabasına düştü. Kalıntılar, herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya neden olmadı.

, bu sabah erken saatlerde hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. Savaş uçağındaki 2 pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğu İsrail makamlarınca bildirilmişti.

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İsrail ordusu, aralarında Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.

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İsrail'e ait roket kalıntıları Lübnan'a düştü
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