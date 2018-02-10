YPG ile DEAŞ’ın kirli işbirliği teyit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti
MKYK toplandı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:
CHP içinden aklı selim bir ses yükseldi. Dursun Çiçek
, "Emperyalist güçler mutlaka bir maşa kullanıyor" dedi ve ÖSO'nun harekatta bulunmasının faydalı olduğunu açıkladı. CHP'deki bu durum siyasi açıdan çok seslilik değil, çoklu kişilik bozukluğuna dönüşmüş durumda. Bir taraftan PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmek için istihbarat raporları isteyen, öbür taraftan "PYD'li arkadaşlar" diyen, diğer taraftan ÖSO üzerinden terör algısı oluşturmaya çalışan bir CHP var karşımızda.
PYD'nin Rakka, Afrin ve Deyr ez Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktığı teyit edildi. ABD'nin DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz tezini de çürüten bir ifade. Sincar'daki örgüt mensuplarının Ezidilere baskı uyguladığı, savaşmaları karşılığında 250 dolar teklif ettiği, Ezidilerin bunu kabul etmediği teyit edildi. Rakka'dan Afrin'e destek amaçlı militan kaydırıldığı ve çocuk yaştaki gençlerin zorla askere alındığı örgüte katılanlara ev ve araba vaat edildiğine dair bilgi de teyit edildi.
Seçimlerden 1 yıl önce düzenlenmesi gereken yasalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Yüzde 10 barajının korunmasında mutabakat oluştu. Seçim pusulası çalışmamız devam ediyor. Meclis'e ilk olarak yerel seçimlere ilişkin düzenlemeler gönderilecek.
Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarına devam ediyor, sadece ittifak değil, uyum yasalarının tamamına yakınını değerlendirmek, siyasi partilerin katkılarını değerlendirmek ve yapılan çalışmalar doğrultusunda komisyonun çalışmalarını genel başkanlara sunmaya devam edecektir.