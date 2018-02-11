2. Abdülhamid son evrensel imparator

Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid
'i Anlamak programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Sultan Abdülhamid'e yönelik bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde halen hüküm sürdüğünü vurguladı. Sultan Abdülhamid'e yönelik karalama kampanyalarına tepki gösteren Erdoğan, "Dünyanın son hükümdarı, son evrensel imparatoru olarak kendi dönemine damgasını vurmuş olan Sultan Abdülhamid ne yazık ki ülkemizde karalanmaya çalışılmıştır. Biz birileri gibi tarihimize yüz çevirenlerden olamayız. Tarihe seçici bakmak, kişinin kendine ve milletine yapabileceği en büyük ihanettir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: BU MERASİM İLHAM KAYNAĞI OLACAK:
Her biri kendi alanlarının zirvesi olan hocalarımız konuşmaları ile ufkumuzu açtılar. Diplomasiden, Kudüs
meselesine, Sultan'ın kişisel özelliklerinden sürgün yıllarına kadar Sultan Abdülhamid'e ışık tuttular. Bu anma merasiminin önümüzdeki süreçte derinlikli ve kapsamlı çalışmalara ilham kaynağı olacağına inanıyorum. MARJİNAL KESİMİN BAĞNAZ BAKIŞ AÇISI: İlber Ortaylı
hocamızın ifadesi ile dünyanın son evrensel imparatoru olarak kendi damgasını vuran Sultan Abdülhamid ülkemizde yıllarca görmezden gelinmiş ve karalanmaya çalışılmıştır. Bu ülkenin çoğu aydının gözünde kendisi sözüm ona 33 yıllık istibdat rejiminin başıdır. Sultanın hakkını teslim edecek bir kaç tespit bile sizi bu insanların gözünde Cumhuriyet düşmanı yapabilir. Sultana yönelik bu bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde devam ettiğini görüyoruz. TARİHİMİZE YÜZ ÇEVİRENLERDEN OLAMAYIZ:
Birileri inatla bizi köklerimizden ayırmaya gayret ediyor. Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923'ten itibaren başlatmaya çalışıyor. Tarih bir milletin sadece mazisi değil istikbalinin de pusulasıdır. Biz birileri gibi tarihimize yüz çevirenlerden olamayız. Tarihe seçici bakmak, kişinin kendine ve milletine yapabileceği en büyük ihanettir. Artık Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirlerinin zıt dönemleri olarak görmekten vazgeçmeliyiz. OSMANLI'NIN CUMHURİYET İLE BARIŞMASIDIR ABDÜLHAMİD:
Osmanlı'nın Cumhuriyet ile barışmasıdır Abdülhamid. Aleyhindeki onca kampanyaya rağmen Abdülhamid Han milletimizin yüce hafızasında Ulu Hakan olarak kalmıştır. Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han'ı rahmetle yad ediyorum. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz ve bu tarih, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz."