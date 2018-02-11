Kurultay sonrası ilk PM'de kriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki yıl önce partiden ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın bağışlanma talebini ve bu yöndeki 340 delegenin imzasını içeren önergeyi gündeme getirdi, PM'de ortalık karıştı.

Edinilen bilgiye göre CHP PM'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2016 yılının Şubat ayında Parti Meclisi'nden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve YDK tarafından da kesin olarak partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın bağışlanmasına ilişkin dilekçesinin gündeme alınıp alınmamasını PM gündemine getirdi.

CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda, anayasa teklifi görüşmelerini sabote etmek amacıyla meclis kürsüsünü işgal etmişlerdi. Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da, anayasa teklifini protesto amacıyla kendini kürsüye kelepçelemişti.

PM'nin ilk toplantısında yaklaşık üç saat boyunca Nazlıaka'nın durumu tartışılırken CHP'ye geri dönüşüne ilişkin "bağışlanma" dilekçesinin gündeme alınmasına Ankara Milletvekili Necati Yılmaz başta olmak üzere bazı üyelerin karşı çıktığı öğrenildi. Yılmaz'ın, Nazlıaka'nın partiden ihraç edilmesine neden olan geçmişteki açıklamalarıyla kendisini zan altında bıraktığını hatırlatarak, "Benden o açıklamalar nedeniyle özür dilemedi. Benim hiç mi hakkım yok? Aylin Hanım, önce benden özür dilemeli. Affı gündeme gelecekse önce benim affetmem lazım" dedi.

Nazlıaka PM'de yaşanan tartışmalar üzerine parti genel merkezine çağrılırken tartışmaların ardından PM'de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk işleminin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından yapıldığına dikkat çekilerek, bağışlanma dosyasının MYK tarafından PM'ye sevk edilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda Nazlıaka'nın bağışlanma dosyası gündeme alınmayarak, yeni oluşacak MYK'da görüşülerek PM'nin gündemine alınması konusunda uzlaşmaya varıldı.