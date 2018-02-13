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Son dakika: 'li gözaltına alındı

Eski Eş Genel Başkanı , Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 17:42
Son dakika: HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nin pazar günü yapılan 3. Olağan Büyük Kongresi'nde terör propagandası içerikli konuşma yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Kemalbay Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde gözaltına alındı.

Kemalbay'ın yanında bulunanlardan bazılarının polise direnerek, gözaltı işlemini engellemeye çalıştıkları öğrenildi.

Kemalbay, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika: HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı
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