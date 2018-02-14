Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan'dan CHP'li Ağbaba'ya suç duyurusu

Erdoğan'dan 'li Ağbaba'ya suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Milletvekili Ağbaba'nın kendisine yönelik "tehdit içeren sözleri" ile ilgili suç duyurusunda bulundu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 19:26
Erdoğan'dan CHP'li Ağbaba'ya suç duyurusu

Cumhurbaşkanı , kendisine yönelik "tehdit" içeren sözleri nedeniyle Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkından suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede, şüpheli Ağbaba'nın 3 Aralık 2017'de Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen parti etkinliğinde yaptığı konuşmasına yer verildi.

CHP’li belediyenin baskısına direniyorlar

Dilekçede, Ağbaba'nın CHP Genel Başkanı başta olmak üzere CHP'li milletvekillerinin fezlekelerle korkutulmak istenildiğini iddia ettiği aktarıldı.

CHP'NİN KALESİNDE İŞÇİ KOMEDİSİ

Konuşmanın devamından Ağbaba'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Biz, Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunulursa Türkiye'yi onun başına yıkarız, o kadar söyleyelim." ifadeleriyle açık bir şekilde Erdoğan'ı tehdit ettiği belirtilen dilekçede, şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede, tehdit suçuna ilişkin yargı mercilerinin emsal oluşturan bazı kararlarına da ver verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan'dan CHP'li Ağbaba'ya suç duyurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN