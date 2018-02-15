Erdoğan: Şehitlerin hesabını soruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yolumuzda emin adımlarla devam edeceğiz. Hesabını da soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışmasının ardından Sincan'a giderek Şehit Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya refakat etti.

ANNE DUYGULANDIRDI

Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı. Evin yanı başına kurulan taziye çadırında, başta Özalkan olmak üzere Afrin'de vatan uğruna can vermiş olan kahraman şehitler için dualar okundu. İndirilmiş olan hatm-i şerifler de dua eşliğinde şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin baba evinde aile bireyleriyle sohbet etti. Şehit Özalkan'ın annesi Hatice Özalkan'ın sözleri Erdoğan'ı duygulandırdı. Hatice Özalkan, "Rabbim onu bana armağan etti. Rabbim emaneti vakti saati geldi, benden aldı. Allah'ım ebedi ayrılık vermesin. O esas yerinde, biz yalancı dünyadayız. Rabbim Peygamberimizle komşu eylesin, bizi de yanlarına komşu eylesin. Şefaatinden mahrum etmesin. Allah'ım iç ve dış düşmanlarımızı perişan eylesin" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da zaferin Allah'a ait olduğunu belirterek, "Biz yolumuzda emin adımlarla devam edeceğiz. Hesabını da inşallah soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, ziyarette aileye Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.