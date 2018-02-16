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Son Dakika Haberi: Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Yıldırım, konusunda, "Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız" dedi.

Giriş Tarihi: 16.2.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 16:35
Son Dakika Haberi: Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklamalar

, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak." dedi.

"BU BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ"

konusunda Yıldırım, "Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız." diye konuştu.

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Son Dakika Haberi: Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklamalar
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