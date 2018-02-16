Son Dakika Haberi: Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak." dedi.

"BU BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda Yıldırım, "Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız." diye konuştu.