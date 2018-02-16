Erdoğan-Tillerson görüşmesiyle ilgili ilk açıklama geldi

GÖRÜŞME ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın dün yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini, Türkiye'nin Afrin ve diğer tezleri konusunda olumlu gelişmeler olacağını düşündüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan ile Tillerson'ın dün akşam yaptığı görüşmeyle ilgili paylaştığı bilgide, ABD tarafına Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki önceliklerinin açıkça iletildiği vurgulanmıştı.

AFRİN KONUSUNDA OLUMLU GELİŞMELER OLACAK

Ertem bugün TRT Haber'de katıldığı canlı yayında görüşmeye ilişkin yöneltilen soru üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Erdoğan-Tillerson görüşmesi çok verimli geçti. Türkiye'nin Afrin ve diğer tezleri konusunda da olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Zaten Türkiye'nin tezlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Olumlu beklentilerin de piyasa açısından yavaş yavaş gerçekleştiğini göreceğiz... Türkiye açısından çok olumlu gelişmelere hazırlıklı olalım."