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tecavüz haberlerine isyan etti

ve devlet büyüklerine çağrıda bulundu

Giriş Tarihi: 16.2.2018 19:36 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 19:43
Esra Erol tecavüz haberlerine isyan etti

Ünlü sunucu , tecavüzcülere verilen cezaların yetersiz olmasına isyan ederek ve devlet büyüklerine çağrıda bulundu. Erol, "Her gün bu haberleri duymaktan tecavüzün suç olduğunu bazı insanlara hala anlatılmaya çalışılmasından yoruldum!" ifadesini kullanarak "Mevcut yasal düzenlemeler ya yeterli değil ya da etkin uygulanmıyor. Bu mücadelemde yalnız olmayacağımı tüm annelerin arkamda olacağına eminim" dedi.

Ünlü sunucu ve televizyon programcısı Esra Erol, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 3 ve 4,5 yaşındaki iki çocuğa tecavüz edildiği haberlerinin ardından canlı yayında sert bir dille isyan etti. Sosyal medyada herkes tecavüzcüler için "idam" isterken, ünlü programcı Erol'da insanların içini acıtan bu iğrenç olaya kayıtsız kalmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine çağrıda bulundu.

Esra Erol, "Hani bizim inancımızda çocuk kokusu cennet kokusuydu. Ben bu ülkede yasayan tüm çocukların annesiyim, onlara zarar veren, duygularını bedenini yaralayan her eylemin karşısındayım." diyerek şunları kaydetti:

"Her gün bu haberleri duymaktan tecavüzün suç olduğunu bazı insanlara hala anlatılmaya çalışılmasından yoruldum! Mevcut yasal düzenlemeler ya yeterli değil, ya da etkin uygulanmıyor. Bu mücadelemde yalnız olmayacağımı, tüm annelerin arkamda olacağına eminim. Biz anneyiz, çocuklarımız için susmayacağız. Çünkü biz onları korumakla yükümlüyüz. Çocuklar geleceğimizdir, çocuk istismarına son. Çocuk susar sen susma!"

DEMET AKALIN VE IŞIN KARACA'DAN DESTEK

Öte yandan yayına bağlanan ve bu konuda öncülük eden ünlü isimler ve "Bu konuda yapılması gereken neyse, biz hazırız. Çocuk istismarına hayır, susmak suça ortak olmak olur, susmayacağız" diyerek Esra Erol'un çağrısına destek oldular.

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Esra Erol tecavüz haberlerine isyan etti
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