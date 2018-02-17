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'de her yerden çıkıyor! Öldürülen ...

'nun 29. gününde Türk askeri ve ÖSO birlikleri tarih yazmaya devam ediyor. merkeze doğru ilerleyen Türk askerleri ve ÖSO birlikleri 'li lere nefes aldırmıyor. Bugün ajanslara düşen fotoğraflarda ile YPG'nin arasındaki ilişki bir kez daha belgelendi. Öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinde, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın arması çıktı. Diğer bir fotoğrafta ise bir ilköğretim okulunda bulunan ders kitabında skandal harita bulundu.

Giriş Tarihi: 17.2.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 11:36
Afrin'de her yerden PKK çıkıyor! Öldürülen terörist...

'den son dakika haberler ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bugün ajanslara düşen fotoğraflarda öldürülen in hücum yeleğinin üzerinde bölücü terör örgütü Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları çıktı.

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Afrin'de her yerden PKK çıkıyor! Öldürülen terörist...
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