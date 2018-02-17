Afrin'de her yerden PKK çıkıyor! Öldürülen terörist...

Zeytin Dalı Operasyonu'nun 29. gününde Türk askeri ve ÖSO birlikleri tarih yazmaya devam ediyor. Afrin merkeze doğru ilerleyen Türk askerleri ve ÖSO birlikleri YPG'li teröristlere nefes aldırmıyor. Bugün ajanslara düşen fotoğraflarda PKK ile YPG'nin arasındaki ilişki bir kez daha belgelendi. Öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinde, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın arması çıktı. Diğer bir fotoğrafta ise bir ilköğretim okulunda bulunan ders kitabında skandal harita bulundu.
Giriş Tarihi: 17.2.2018 11:24Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 11:36
Afrin'den son dakika haberler ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bugün ajanslara düşen fotoğraflarda öldürülen teröristin hücum yeleğinin üzerinde bölücü terör örgütü Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları çıktı.