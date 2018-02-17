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"Almanya'dan Adil Öksüz ve 'ın iadesi istendi"

bugünkü yazısında Almanya’da olduğu bilinen elebaşları Adil Öksüz ve için başlatılan diplomasi hamlesini yazdı. Okan Müderisoğlu yazısında şu önemli detaya yer veriyor: “, "Adil Öksüz" ile dönemin Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı darbeci albay "İlhami Polat'ın" iadesini 'den bizzat istedi. “

Giriş Tarihi: 17.2.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 12:04
Almanya'dan Adil Öksüz ve İlhami Polat'ın iadesi istendi

OKAN MÜDERİSOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Alman derin devletinin himayesi ve hatta yönlendirmesi altında ırkçı katillerin masum Türklere karşı işlediği cinayetlerin (NSU Davası) hesabının verilmediği, 'cü ve NATO'cu darbecilerin iltica hakkı kazandığı bir ortamda Almanya'nın, Türkiye'ye hukuk devleti bahsini açmasının tuhaf kaçtığı da görüldü. Nitekim , "Adil Öksüz" ile dönemin Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı darbeci albay "İlhami Polat'ın" iadesini 'den bizzat istedi. Şansölye, bu talebin üzerine eğileceklerini belirterek, not aldı.

Alman Başbakanlık Binası'nın köşesinde toplanan 20 kişilik 'lı grubun Afrin gösterisi de amacına ulaşamadı. Bir yanda pankartlı PKK'lı gruba izin veren ve Türk heyetinin geçiş güzergâhına konuşlandıran bir Almanya diğer yanda Türkiye ile ilişkilerde yeni sayfa açmak isteyen bir başka Almanya! Hangisinin ağır basacağını, hükümetler arası görüşmeler, Almanya'nın Avrupa'yı yeniden inşa sürecinin seyri ve Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin kesmesi kapasitesi belirleyecek.

Gerek Berlin'de gerekse Münih Güvenlik Konferansı'nda tescil edildiği şekli ile Türkiye'yi anlamak isteyenler azınlıkta, Türkiye karşıtları ise maalesef çoğunlukta.

Peki, "Bundan sonra ne mi olacak?" Türk tarafı, geleneksel ama sorunlu ortakları ile diyaloğu kesmeden inandığı yolda yürümeye devam edecek.
Türk milleti direncini ne kadar artırabilirse Almanya'nın da ABD'nin de yolu er ya da geç 'ya çıkacak.

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Almanya’dan Adil Öksüz adımı

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