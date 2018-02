Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkelerin ve toplumların gücü kültür, sanatla ölçülür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birkaç yüzyıl tarihinden dünya kültür ve sanat piyasasını ele geçirecek kadar malzeme üretenleri görünce bu konudaki ihmalimizin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. İnsanlığın ilk yerleşim yerinden başlayarak her türlü tarihi zenginliğe sahip olup da bunu sergileyememek anlaşılır bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Modern Sanat Müzesi temel atma törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'de özel müzeciliğin olması gereken yerde olmadığını belirterek, "Bu bakımdan Eskişehir'de inşaatı ve içine yerleştirilecek objeleri ile eserleriyle yaklaşık 30 milyon dolarlık bir maliyetle böyle bir eserin ortaya çıkıyor olmasına büyük bir önem veriyorum" dedi.







Kurulacak olan Modern Sanat Müzesi için "sadece kapısına kadar gelen insanları kabul eden değil, onları buraya gelmeye teşvik eden bir anlayışla kurulduğunu " gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bu müze, benzer yeni eserlerin ortaya çıkması içinde ilham kaynağı olacaktır. Eskişehir, hem tarihi misyonu hem bugünkü potansiyeli ve hem de geleceği konusunda verdiği umutla, böyle bir eser için en isabetli seçimdir" ifadelerine yer verdi.



Belirli bir maddi güce ulaşmış her kurum ve kişinin; kültür ve sanat alanında ciddi adımları attıkları sürece Türkiye'nin dünyada çok daha güçlü olacağını söyleyen Erdoğan, "Birkaç yüzyıl tarihinden dünya kültür ve sanat piyasasını ele geçirecek kadar malzeme üretenleri görünce bu konudaki ihmalimizin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. İnsanlığın ilk yerleşim yerinden başlayarak her türlü tarihi zenginliğe sahip olup da bunu sergileyememek anlaşılır bir durum değildir" dedi.





Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ve güçlü devlet ile millet olmamızın şartı hayat damarlarımızın hepsini canlı tutmaktan geçiyor. Bu bakımdan kültüre ve sanata yapılan her yatırım, bizi heyecanlandırıyor, mutlu ediyor" şeklinde konuştu



