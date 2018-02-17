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Mersin İl Başkanı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü /KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 30 kişi, adliyeye sevk edildi. İl Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 20:07
HDP Mersin İl Başkanı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı boykot edip örgüt yandaşlarına moral verecek çeşitli eylemler düzenleyecekleri, 15 Şubat terörist başının yakalanmasının yıldönümü bahanesiyle de eylem yapacağı belirlenen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Mersin İl Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.

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Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 kişiden aralarında HDP İl Başkanının da bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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HDP Mersin İl Başkanı tutuklandı
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