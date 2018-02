Hilal Nine için Afrin’deyiz

BUGÜN NELER OLDU

Zeytin Dalı Harekatı sürerken Türkiye bölgedeki sivillere de kucak açıyor. 80 yaşındaki Hilal El Ahmet ve oğulları Delal Kerduş ile Abdulselam Kerduş da onlardan. Hilal Nine ve oğullarının başına gelenler yürek burkuyor.Hilal ninenin diğer oğlu Celal Kerduş, örgüt tarafından kendilerine katılmadığı için gözleri önünde öldürüldü. İç savaş tan kaçıp Afrin'in kuzeyindeki Cinderesi'ne gelen Hilal nine ve iki oğlu, iki hafta önce oradaki yerlerinden de kaçmak zorunda kaldı. Hilal nine, gece yarısı zeytinliklerin arasında kaçarken PKK PYD tarafından sırtından kurşunlandı. Oğulları onu 12 kilometre sırtlarında taşıdı. Türkiye sınırına kadar geldikten sonra Türk askerleri Hilal nineyi hemen ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Şimdi durumu iyi olan oğullarıyla birlikte Reyhanlı Mehmetbeyli'de çadırda kalıyor. Hilal nine gibi, çadırda yaşayan 11 aile de Türkiye'ye minnettar. Aileler " Türk askeri çağırsın, gidip o teröristlerle savaşırız" diyor. 2014'te Hama kentinde iç savaştan kaçıp Afrin Cinderesi'ne gelen Kerduş ailesinden Delal Kerduş Afrin'den Türkiye'ye 14 gün süren kaçış hikayelerini şöyle anlattı:Bizler 11 aileydik, Hama'da yaşıyorduk. Esad'ın zulmünden kaçıp kuzeye akrabalarımızın yanına geldik. 2 hafta önce evimize PKK/PYD'li gruplar geldi. Oğlum Kusay Kerduş'un (17) kendileriyle gitmesini istediler. Ellerinde silah vardı, oğlum onlara bir saat verdi. 'Geleceğim' dedi. O akşam kaçmaya başladık.Annem rahatsızdı. Güçlükle ayağa kaldırdık ve gece yarısı yola koyulduk. Zeytinliklerin arasında ilerlerken birden bize doğru ateş edildi. Kardeşim Abdulselam ile annemin yanına gelip hızlandırmak istedik. O sırada annem PKK/PYD'nın açtığı ateşle sırtından vuruldu. Kanlar içinde kaldı, karanlıktı, annem sırtımda koşarken sürekli ateş ediliyordu.Gece yarısıydı. Sınıra gittik, Türk askerinden de ateş edilmesinden korktuk. Türk askeri hemen annemi alıp Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kanaması durduruldu. Allah Türk askerini, Türk devletini korusun. Mazlumun masumun yanında. Allah İslam'ın tek devletini başımızdan eksik etmesin.Mehmetbeyli sakinlerinden Hüseyin Şanverdi sığınmacı çadırında yaşayan 11 aile için "Geldiklerinde üstleri başları perişandı, çamur içindeydiler. Köylüleri bir araya topladım, Reyhanlı'ya gidip çadır eşyalar aldık, bir gün içinde bu 12 çadırı kurduk. Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar" diye konuştu.