Son Dakika Haberi: Başbakan Yıldırım: Biz terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk

Almanya'daki temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansına katıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Suriye'de terörle mücadele var. Bunu da sadece Türkiye yapmıyor, 62 koalisyon ülkesi yapıyor. Rusya, İran, Türkiye yapıyor. Biz NATO'nun bir parçasıyız, koalisyonun içindeyiz, hava desteği veriyoruz, NATO'da üslerimiz vasıtasıyla oradaki operasyonlara yardımcı oluyoruz. Olayı başka bir yöne çekmenin anlamı yok. Ha bir ülke bize düşmanlık yapar, savaş yapmaya da karar verirse onu da tabii karşılıksız bırakmayız, böyle bir şey istemeyiz ama" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

"SİLAHLAR İNTERNET ÜZERİNDEN SATILIYOR"

Başbakan Binali Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti:

Biz terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk. PKK'nın belini kırdık. Ama karşımıza başka bir isimle çıktılar. Çıkarken de yalnız başına çıkmadılar. Maalesef ABD, Rusya ve başka ülkelerin silahlarını gayri meşru yollardan ya da doğrudan temin ederek insanlara karşı kullandılar. Siz biliyor musunuz? Suriye'de birçok ülkenin silahı internet üzerinden satılıyor ve terör örgütleri bunu satın alıyor. Bu nasıl terörle mücadeledir? Bunun cevabını birisi vermeli.

"AMACIMIZ İNSANLARIN YURTLARINA DÖNMESİ"

Afrin Harekatı'nın hukuki dayanağının BM sözleşmesi ve BMGK kararları olduğunu kaydeden Yıldırım, "Afrin'de yerinden yurdundan edilenlerin bölgesini alçak terör örgütlerinden temizliyoruz. Rakka DEAŞ'tan temizlendikten sonra oradaki DEAŞ terör örgütü olduğu gibi Afrin'e geldi. Afrin'de bize karşı bunlar çarpışıyor. Afrin'de sadece PKK/YPG/PYD'ye karşı değil DEAŞ'a karşı da mücadele ediyoruz. Amacımız insanların yerlerine yurtlarına dönmesidir" diye konuştu.