YPG’liden itiraf: Türkiye’yi durduramayız

İngiliz The Times gazetesinin konuştuğu Huang Lei isimli Çin
kökenli İngiliz vatandaşı bir YPG
'li Türk ordusunun büyüklüğüne kıyasla YPG'li birkaç bin savaşçının hiçbir şansı olmadığını itiraf etti.
Gece gündüz bombalandıklarını anlatan Lei, "Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var. Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinesi. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar. Bu savaşı kazanamayacağız" dedi. Gazete, 24 yaşındaki Huang Lei'nin terör örgütü YPG'ye 3 yıl önce katıldığını yazdı.