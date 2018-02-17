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’liden itiraf: Türkiye’yi durduramayız

BBC TÜRKÇE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018
YPG’liden itiraf: Türkiye’yi durduramayız
İngiliz The Times gazetesinin konuştuğu Huang Lei isimli kökenli İngiliz vatandaşı bir 'li Türk ordusunun büyüklüğüne kıyasla YPG'li birkaç bin savaşçının hiçbir şansı olmadığını itiraf etti.
Gece gündüz bombalandıklarını anlatan Lei, "Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var. Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinesi. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar. Bu savaşı kazanamayacağız" dedi. Gazete, 24 yaşındaki Huang Lei'nin terör örgütü YPG'ye 3 yıl önce katıldığını yazdı.
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YPG’liden itiraf: Türkiye’yi durduramayız
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