Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı'nın 'Yiğit' dediği ambulans şoförü yılın sağlık çalışanı seçildi

'nın 'Yiğit' dediği ambulans şoförü yılın sağlık çalışanı seçildi

'nın Saruhanlı ilçesinde ambulansın giremediği yol nedeniyle engelli bir vatandaşı sırtında evine kadar taşıyan ve tarafından da 'Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var' dediği ambulans şoförü 'a yılın sağlık çalışanı ödülü verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 13:15
Cumhurbaşkanı'nın 'Yiğit' dediği ambulans şoförü yılın sağlık çalışanı seçildi

YILIN SAĞLIK PERSONELİ ÖDÜLÜ

Antalya'da düzenlenen 4. Sağlık Yönetimi Kongresi ödül töreninde yılın sağlık personeli ödülü Sağlık-Sen Saruhanlı İlçe Temsilcisi olan ambulans şoförü 'a takdim edildi. Çetin Karamanlar, "Bu ödülü kendi adıma değil tüm 'de gece gündüz, kar, yağmur, çamur demeden vefakarca 112 istasyonlarında zor şartlar altında çalışan sağlık personelleri adını alıyorum. Çünkü biz sağlık çalışanları olarak bu tür olaylarla hemen hemen her gün karşılaşıyoruz. Tabii ki bu şansın binlerce arkadaşımın yanında bana gülmesi Saruhanlı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi adına bana gurur veriyor" dedi.



HASTAYI SIRTINDA TAŞIDI

'nın Saruhanlı ilçesindeki devlet hastanesinde tedavisi tamamlandıktan sonra ambulansla Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi'ndeki evine sevk edilen engelli ve yaşlı adamın evine giden yolun bozuk olması nedeniyle hastayı sırtında taşıyarak insanlık dersi veren ambulans şoförü Çetin Karamanlar için da, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" diyerek Çetin Karamanlar'ı örnek göstermişti.

Manisa ambulans şoföründen alkışlanacak davranış

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı'nın 'Yiğit' dediği ambulans şoförü yılın sağlık çalışanı seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN