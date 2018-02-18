PKK'da Münbiç korkusu

MÜNBİÇ KORKUSU

Tillerson'un ziyareti sonrası Münbiç'te neler yaşanabilir? Amerika'da PKK-PYD terör örgütü destekçileri ve onlara yakın medya organları, ABD yönetiminin bu ziyaret sonrası ne yapacağını sorgulamaya başladı. Bununla birlikte Türkiye-ABD uzlaşısında öne çıkan bir takım başlıklar var. Türkiye ABD'ye Mart ayına kadar süre verdi, bu süreçte neler olacak? ABD verdiği sözleri yerine getirecek mi, getirmezse Türkiye hangi karşılığı verecek? Tüm bu soruları Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.