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'da korkusu

Giriş Tarihi: 18.2.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 17:14
PKK'da Münbiç korkusu

MÜNBİÇ KORKUSU

Tillerson'un ziyareti sonrası 'te neler yaşanabilir? Amerika'da - terör örgütü destekçileri ve onlara yakın medya organları, yönetiminin bu ziyaret sonrası ne yapacağını sorgulamaya başladı. Bununla birlikte -ABD uzlaşısında öne çıkan bir takım başlıklar var. Türkiye ABD'ye Mart ayına kadar süre verdi, bu süreçte neler olacak? ABD verdiği sözleri yerine getirecek mi, getirmezse Türkiye hangi karşılığı verecek? Tüm bu soruları sabah.com.tr için yanıtladı.

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PKK'da Münbiç korkusu
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