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'nün 'Peru imamı' Alanya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, /'nin 'Peru imamı' olduğu iddiasıyla aranan Mehmet I., 'gaybubet evi'nde polis operasyonuyla yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 17:16
FETÖ'nün 'Peru imamı' Alanya'da yakalandı

Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, /'nin 'Peru imamı' olduğundan şüphelenilen Mehmet I.'nın ilçede olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Mehmet I.'nın Cikcilli Mahallesi'nde, örgütün 'gaybubet evi'nde saklandığını tespit etti.

ÜZERİNDE SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ!

Eve yapılan baskında gözaltına alınan Mehmet I.'nın üzerinde, başka biri adına düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 3 bin 650 TL, 200 dolar ve 50 euro ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mehmet I.'nın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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FETÖ'nün 'Peru imamı' Alanya'da yakalandı
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