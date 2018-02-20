Rejimin YPG’ye desteği büyük felakete yol açar

Bakanlar Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, özetle şunları kaydetti:
(Zeytin Dalı Harekâtı) Bugün (dün) saat 13.00 itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 651'dir. Türkiye
'nin kararlılığı nettir. Bölge terör örgütünden arındırılıncaya kadar harekât devam edecektir.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur.
PYD, YPG
terör örgütleri Türkiye'nin de Suriye'nin de ortak düşmanıdır. Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar. Herhangi bir şekilde böyle olumsuz bir adım olursa elbette ki çok ciddi sonuçları olur.
Suriye'deki sorunların çözümü için Türkiye, Rusya
, İran
arasında görüşmeler devam ediyor. 14 Mart'ta Dışişleri Bakanımız
Moskova'da bir toplantı yapacaktır. 16 Mart'ta Astana'da İran'ın da katılımıyla üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapılacak. Arkasından da İran ve Rusya devlet başkanlarının katılımıyla Türkiye'de üçlü bir zirve yapılması söz konusudur.
(ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson Türkiye'de idi. Detaylı görüşmeler yapıldı. Menbiç, Fırat'ın doğusu başta olmak üzere bütün konular masada müzakere edildi. FETÖ ve adli konular ele alındı ve şöyle bir karar çıktı: Üç ayrı mekanizma oluşturulacak.
Türkiye, Menbiç konusunda çok nettir. Terör unsurlarının temizlenmesi şarttır. ABD onları göndermezse veya çekilmezse tehdit devam ediyor demektir. Türkiye kendisinin tehdit altında bırakılmasına göz yumamaz. Görüşmelerden netice çıkmazsa, son sözü Türkiye söyleyecektir. Afrin'deki teröristleri nasıl temizlediyse aynı şekilde temizleyecektir. Umarız böyle bir harekâta gerek kalmadan konu çözülür. 6 BAKANLI KOMİSYON
Bu arada Bozdağ, hükümetin, çocuklara yönelik saldırılarla ilgili 6 bakanın katılımıyla bir komisyon oluşturduğunu bildirdi. Bozdağ, "Her türlü ahlaksızlığa, saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesidir" dedi.