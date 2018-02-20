YPG temizlenene kadar bizi kimse durduramaz

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki Beşar Esad
rejiminin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG
'nin işgalindeki Afrin'e 'halk güçleri' olarak nitelendirilen bir grubun gireceğine ilişkin değerlendirme yaparken , "Eğer rejim, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini hiç kimse durduramaz" diye konuştu. DOĞUSU DA BATISI DA AYNI
Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Bakan Çavuşoğlu ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Esad rejimin resmi haber ajansı SANA'nın Afrin ilçesine birkaç saat içerisinde 'halk güçleri' birliklerin ulaşacağını bildirmesine ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye
'nin Fırat Kalkanı
Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristleri bölgeden temizlemeyi hedeflediğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti: "Fırat Kalkanıyla DEAŞ teröristlerini bu bölgeden temizledik. Afrin bölgesinde de bize saldıran, Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütünü temizlemek için bu operasyona başladık. Biz her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguluyoruz. Şimdi, 'Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer?' bu önemli. Eğer rejim, buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer buraya YPG'yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye'yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat'ın doğusu için de geçerlidir." İki ülkenin Suriye ve Irak gibi bölgesel konularda da aynı görüşte olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu ülkelerin sınır bütünlüğünü destekleyen komşu ülkeler olarak Türkiye ve Ürdün'ün başka hiçbir gizli ajandası olmadığını, barış ve istikrar için birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi. Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek verirken Türkiye'nin sınırlarını, birliğini ve güvenliğini sağladığına dikkat çekti. Safedi, " Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü koruyabilecek, Suriye halkının kabul edebileceği bir çözümden yanayız. Suriye'nin komşu ülkelerle birlik ve bütünlük içinde, barış içinde yaşayabileceği bir durumun oluşturulması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu toplantının ardından Ürdün Kralı 2'nci Abdullah tarafından kabul edildi. HAD BİLDİRDİ!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 54'üncü Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda Orta Doğu konularının ele alındığı oturumda Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında eleştirel ifadeler kullanan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'a tepki gösterdi. Gayt'ın "Sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız" sözlerine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu "Biz terörle mücadele için oradayız. Halkımızı ve sınırımızı korumak adına uluslararası hukuktan doğan meşru hakkımızı kullanıyoruz" dedi. AA