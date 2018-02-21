Özel harekat polisleri Afrin'e dualarla uğurlandı

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde kurban kesildi, dualar edildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, timin Mehmetçik'e destek olacağını söyledi.

Hainlere gerekli karşılığın verileceğini aktaran Karaloğlu, "Millet olarak her birimizin yüreği 32 gündür Afrin'de atıyor. Bu kahramanlarımız gidecekler, orada Mehmetçiğimize destek olacaklar. Sevgili kahraman arkadaşlarım unutmayın, gittiğiniz yerde al bayrağın gölgesi hep üzerinizde olacak. Bu milletin duası sizinle olacak." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da ülkenin kolay kazanılmadığını belirterek, "Biz hem şehidinin, hem kahramanlarının karşılama ve uğurlamalarını, bayrama, düğüne gönderir gibi yapıyoruz. Bu ülkeye kasteden hainlerin ne karşılayıcıları, ne uğurlayıcıları, bizim bu görkemli, anlamlı, değerli merasimlerimizden nasiplerini alma şansları yok." ifadelerini kullandı.

Timi taşıyan otobüse motorize polisler, özel harekat polisleri ve vatandaşlar da araçlarıyla bir süre eşlik etti.