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iftiracılara isyan etti: Siz kimsiniz?

bugünkü yazısında sosyal medya üzerinden Erdoğan karşıtlığını, Erdoğan’a destek veren yazarları itibarsızlaştırmaya çalışarak gösteren provokatörleri sert sözlerle eleştirdi. “Mütemadiyen iftira atan bir "ekip" var; bana ve Sabah gazetesinin diğer yazarlarına...” diyen Salih Tuna yazısını şu sözlerle bitiriyor: Çok gruplar, çok değişik cemaatler, çok hizipler, çok sivil toplum örgütleri gördüm. Ben bunlar gibi gündüz gözüyle insanlara pespaye iftira atanları ne gördüm ne de duydum.Kimdir bunlar?

Giriş Tarihi: 21.2.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 17:07
Salih Tuna iftiracılara isyan etti: Siz kimsiniz?

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Fakire nasıl iftira atacaklarına da bir türlü karar veremediler. İrancı, penguenci, cü, şimdi de Kemalist vs...
Ayıptır, ayıp... Kendinizi neden bu kadar düşürüyorsunuz?
17- 25 Aralık 2013'ten epey önce FETÖ konusunda dertleştiğimiz, birlikte nelerin yapılacağı üzerine kafa yorduğumuz sevgili dostum Av. Mustafa Doğan (aklımda kaldığı kadarıyla, bunların bir kuruluşunun mütevelli heyetindeydi) "İlla bir şey diyecekseniz bari Büyük Doğucu deyin, böyle yakışıksız şeyler söylemeyin" yollu bunları uyardığını söylemişti.
Maksatları hakikat değil ki. Dertleri ne, neden fakiri hedef gösteriyorlar anlamadım.
Burnum dahi kanasa, bizi tehditle şantajla susturmak isteyen bu ekipten bileceğimi buradan ilan ediyorum.
sonrası yasaklanan oyunlar yazdım; 141-142- 163'ten yargılandım, toplatılan dergiler çıkardım, muhtıra yiyen filmler çektim. 12 Eylül öncesi de Akıncılar meskenimdi.
Demem o ki, ağaç kovuğundan çıkmadık.
Çok gruplar, çok değişik cemaatler, çok hizipler, çok sivil toplum örgütleri gördüm.
Ben bunlar gibi gündüz gözüyle insanlara pespaye iftira atanları ne gördüm ne de duydum.
Kimdir bunlar?

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Salih Tuna iftiracılara isyan etti: Siz kimsiniz?
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