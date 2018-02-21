YPG’yi koruyanlar bizim için eşittir YPG

Türkiye'nin Afrin'i terörden temizlemeye yönelik Zeytin Dalı Harekâtı
devam ederken, önceki gün Suriye rejiminin YPG
ile anlaştığı rejim ordusunun Afrin'e gireceği haberleri ortaya atıldı. Dün de rejime bağlı milis güçlerin Afrin'e girdiği iddia edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuk olduğu özel bir televizyon kanalında yaşanan gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu:
(Suriye rejiminin YPG ile anlaşıp Afrin'e gireceği iddiaları) Biz YPG ve onu destekleyen kim varsa onlara karşı müdahale ederiz, etmek durumundayız çünkü artık bu bizim için hayati bir tehdit. Bugün müdahale etmezsem, bu tehdidi ortadan kaldırmazsam yarın karşıma büyüyerek tekrar çıkacaktır. YPG'ye karşı kim mücadele ederse tamam ama YPG'yi kim korumaya kalkarsa bizim için eşittir YPG. Şu anda Afrin'e rejim güçleri henüz girmedi. Girip girmeyeceği de belli değil. Çelişkili açıklamalar var. Görüşmeler var. YPG sürekli rejime davette bulunuyor. Henüz daha böyle bir anlaşma sağlayamadılar ama açık açık YPG rejime "Gel" diyor.
(Türkiye - ABD arasında oluşturulacak mekanizmalar) Birinci çalışma grubunda terör örgütü FETÖ, yargı, konsolosluk gibi konular var. İkinci grupta Suriye ve YPG var. Öncelik Menbiç. YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi ve burada nasıl bir oluşum olacak, kim yönetecek ve güvenliğini kim tesis edecek? Fırat'ın doğusunda da tüm şehirlerde aynı şekilde YPG yönetimine son verilecek" diye konuştu. Üçüncü çalışma grubunda PKK'ya yönelik ortak hareket edilmesi olacak. Bu özellikle Irak'a yönelik. İki ülke arasındaki kurumların dışında başka aktörler de olacak.
Türkiye'nin endişelerinin ortadan kalkması, güvenin yeniden tesis edilmesi halinde kriz aşılabilir, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Ankara'daki resmi temaslarında atılacak somut adımları konuştuk. Cumhurbaşkanımız Erdoğan YPG'ye verilen desteklerin yer aldığı 10 dakikalık bir video gösterdi. Bakan Tillerson'ın da talepleri oldu. Türkiye'nin herhangi bir yanlışının olmaması nedeniyle tutuklanan çifte vatandaşlara ilişkin yargı sürecinin hızlanması ve konsolosluk işleri dışında bir konu gündeme gelmedi. HABERLER PROPAGANDA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada rejim ile PYD'nin anlaştığına dair haberlerin propaganda amaçlı olduğuna vurgu yaptı. Kalın, rejim ile PYD/YPG arasında ise kirli ve gizli bir pazarlık olabileceğine de dikkat çekti.