2 nokta kaldı! PYD'nin Türkiye sınırıyla bağlantısı kesiliyor

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 34. gününe girildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından ortak yürütülen operasyonda PYD'nin Afrin bölgesinde Türkiye'yle olan sınır ilişiği sonlandırılmak üzere.

Şu anda Kilis'le Hatay'ın Hassa ilçesi arasında kalan yaklaşık beş kilometre PYD'nin denetiminde bulunuyor.

Aynı şekilde Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınırında da beş kilometrelik bir sınır hattı daha PYD' kontrolünde.

Toplamda 10 kilometrelik sınıra sahip olan bu iki bölgede de kontrol sağlandığında Afrin'deki PYD unsurlarının Türkiye sınırıyla bağlantısı kesilmiş olacak.

Sınır operasyonlarının tamamlanmasıyla Afrin kent merkezine doğru ilerleyişin başlaması bekleniyor.

Ağustos 2015'te başlatılan Hendek sürecinde görev alan Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birlikleri de meskun mahal muhaberelerinde görev almak üzere bölgeye sevkedildi.

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34. GÜNÜNDE 5 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın 34. gününde Cinderes bölgesindeki Tel Dillur köyü YPG'li teröristlerden alındı.

Tel Dillur, operasyonun başlangıcından bu yana şiddetli çatışmaların sürdüğü Cinderes bölgesinde yer alıyor. Cinderes, Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı nokta.

Daha sonra Afrin'in kuzeyindeki Mikdad ve Ali Racu köylerinin terörden arındırıldığı açıklandı.

Öğleden sonra da Raco güneyindeki Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri PKK'dan temizlendi.



96 NOKTA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 68'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 96 noktayı örgütten kurtardı.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane, Heygece, Tell Dilur köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

HEDEFLER UÇAKLARLA VE TOPÇU BİRLİKLERİNİN ATIŞLARIYLA VURULUYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen hedefler, uçaklar ve topçu birliklerin atışlarıyla etkisiz hale getiriliyor.

TSK tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürdürülürken, Afrin kırsalında terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerin yer aldığı hedefler, uçaklar ve topçu birlikler tarafından vuruluyor.

Kilis'in Suriye sınırındaki bölgelerde yer alan hedeflerin vurulmasıyla yükselen dumanlar, sınır hattından görülüyor.