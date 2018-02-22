Bekir Bozdağ Afrin ile ilgili önemli istihbarat bilgisi paylaştı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bozdağ, seçim ittifakı teklifine ilişkin, "Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi ittifaka katılan partilerin baraj sorununu aşma konusundaki kolaylıktır." dedi.

Herkesin kendi partisine oy vereceğini belirten Bozdağ, "MHP'li MHP'ye, AK Parti'li AK Parti'ye oy verecek ama oylar hesaplanırken, toplanırken, vekil dağıtımı yapılırken ayrı bir usul ortaya konulacak." diye konuştu.

Bekir Bozdağ, "İttifak koalisyon değildir. İktidar olmak için değil, seçim öncesi halkın önüne çıkmak için yapılan bir yöntemdir." ifadesini kullandı.

'İKTİDAR, İTTİFAKIN GÜVENOYUNA BAĞLI DEĞİLDİR'

Bozdağ, "İktidar, ittifakın güvenoyuna bağlı değildir. İttifaktan birisi iktidardan çekilirse iktidar düşmez." dedi.

"Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hepimiz biliyoruz ki PKK terör örgütü, kendi uzantısı olan siyasi partinin oy almasını sağlamak için çok büyük baskı yapıyor, tehdit yapıyor." ifadesini kullanan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu noktada sandık güvenliğini sağlama bakımından, esasında vatandaşımızın oyunun özgür iradesine uygun bir şekilde sandığa yansımasını temin etmek bakımından, vatandaşımızın iradesi üzerinde baskı kurmak isteyenlerin bu baskısını tamamen ortadan kaldırmaya dönüktür."

'CHP'NİN BİR İTTİFAK İÇİNE GİRMEYECEĞİ YÖNÜNDE KANAATE KATILMIYORUM'

"CHP'nin bir ittifak içine girmeyeceği yönünde kanaate katılmıyorum. Kendilerini zaten bir ittifakın parçası olarak görüyorlar. Umarız ki dürüst davranırlar, bizim gibi açık, net olurlar." diyen Bekir Bozdağ, "Bizim HDP ile CHP'nin bir ittifak içerisinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı, yaparlarsa dürüstlük olur, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecekler." ifadesini kullandı.

'AK PARTİ'Lİ GİDİP YİNE AK PARTİ'YE OY VERECEK, MHP'Lİ GİDİP YİNE MHP'YE OY VERECEK'

Bekir Bozdağ, "Oy pusulalarında önemli olan şey, vatandaşın iradesinin seçmen sandığına özgürce, doğru bir biçimde yansımasıdır. Eğer bir vatandaş oyunu özgürce oy pusulasına basmış, seçmen olarak sandığa atmışsa bu oy iradesini geçerli saymak lazım." dedi.

Bozdağ, "(Seçim ittifakı) Burada bir karışıklık söz konusu olmaz. Çünkü herkes bugünkü gibi oy kullanacak. Sadece oy kullandığı yerin üzerinde ittifak yazacak. Oy kullanacağı partiler yan yana olacak. Ama AK Parti'li gidip yine AK Parti'ye oy verecek, MHP'li gidip yine MHP'ye oy verecek. Ama sonunda bunlar baraj hesabı yapılırken, yüzde 10 hesabı yapılırken ittifak toplamı olarak, ikisinin oyunun toplamı üzerinden yüzde 10 belirlenecek." diye konuştu.

"Artık bundan sonra kimse kimseyi suçlayamayacak." diyen Bekir Bozdağ, "Oy pusulaları filigranlı olacak. Buna göre de orada seçmenin iradesi yansıdığı zaman da o geçerli sayılacak. Bu da seçim güvenliği açısından önemli bir şeydir." ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "İnsan kılığındaki insan olmayan kişilerle mücadeleyi, bütün insanlarımızla seferberlik halinde olursak başarabiliriz." dedi.

'KOMİSYONUN AMACI SADECE CEZALARI ARTIRMAK DEĞİL'

Bozdağ, çocuk istismarıyla ilgili, "İnsan kılığındaki insan olmayan kişilerle mücadeleyi, bütün insanlarımızla seferberlik halinde olursak başarabiliriz." dedi.

Çocuk istismarıyla ilgili komisyonun amacının sadece cezaları artırmak olmadığını belirten Bekir Bozdağ, "Cezaları, en ağır ceza neyse onu tespit ederek artıracaklar. Ona dair düzenlemeler yapılacak ve cezaların caydırıcılığını en üst noktaya taşıyacaklar." ifadesini kullandı.

Bozdağ, şunları söyledi:

"Komisyon önleyici ve koruyucu adımlar konusunda da yeni önerileri önümüze getirecek. Biz bu yeni öneriler üzerinden de adımlar atacağız. Eğer yasal düzenleme yapılacaksa, yasal düzenleme yapacağız. İdari düzenleme gerekiyorsa idari düzenleme yapacağız. Uygulamada sorunlar varsa uygulamayı değiştireceğiz. Bu konuda netice almak için ne lazımsa onu yapacağız."

Cinsel istismar olaylarında artık ceza indirimlerinin olmadığı bir sisteme geçileceğini belirten Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bazıları bunu hastalık olarak söylüyor, hastalık olduğunda tedavi edilebilir ama bunun sadece hastalıkla izah edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok net sapıklık, bu eğilimi olan kişilerle ilgili devletin ayrıca bir kontrol mekanizmasını hayata geçirmesinde fayda var." dedi.

Bozdağ, Kimyasal hadım uygulamasına ilişkin, "İnfaz aşamasında kastrasyon kararı çıkacak. Önce yargılanacak, suçluluğu sabit olduğu zaman cezası verilecek, ceza verildikten sonra infaza başlanacak. Bu sürede de mahkeme buna karar verecek. O zaman da bu işlem kendisine uygulanacak." diye konuştu.

'TSK'YA KARŞI KİM MÜCADELEYE GİRİŞİRSE HEDEF OLUR'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı konusunda, "Türkiye, bölgedeki terör örgütleri ve bunların teröristlerini temizleyene kadar, bu mücadeleye devam edecektir. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG/PYD kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz. Bu terör örgütlerinin yanında TSK'ya karşı kim mücadeleye girişirse, onlar bizim karşımızda hedef olur." dedi.

Bozdağ, "ABD'nin bize söylediklerini hayata geçirmesinin, söyledikleri kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bundan sonra icraata bakacağız." ifadesini kullandı.

"Bugüne kadar TSK'nın operasyonlarında, bırakın hayatını kaybeden, burnu kanayan bölgede tek sivil olmamıştır." diyen Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'nin terör örgütüyle mücadele edip bu örgütü etkisizleştirmesi ve o topraklardan çıkartması, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve egemenliğine verilmiş çok büyük bir destektir."

AB'nin 'vize serbestisi için şart koştuğu' iddialarına ilişkin Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulmasına ilişkin bir şart koşulması söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Bozdağ, ABD ile ortak mekanizma konusunda da, "Mart'ın 15'inden önceki bir tarihte ilk toplantının Washington'da yapılması planlanıyor. Bu toplantı Sayın Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Sayın Tillerson'ın koordinasyonunda eş zamanlı gerçekleşecek." dedi.