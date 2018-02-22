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Erdoğan, dünya şampiyonu boksörü kabul etti

, dünya şampiyonu asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel 'ı kabul etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu boksörü kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde , Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak kazandığı kemerleri Erdoğan'a takdim etti.

Kemerin üzerinde merhum boksör ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü.

Kabulde Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı da yer aldı.

TÜRK HALKINA VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR İÇİN...

Dünya şampiyonu boksör Charr, daha önce yaptığı açıklamada, liler için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek istediği Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kazandığı kemerleri hediye etmek istediğini ifade etmişti.

Suriyeli boksör Manuel Charr dünya şampiyonu oldu!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu boksörü kabul etti
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