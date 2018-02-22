PKK'nın mafyası ortaya çıktı! Afrin'de bakın nerede yaşıyor...

Irak, Suriye ve Türkiye'de binlerce çocuğu ailelerinden koparıp ölüme gönderen terör örgütü elebaşıları süper lüks villalarda sefa sürüyor. Bunlardan biri, PKK'nın Afrin'deki sorumlularından Abdo Hayr. Uyuşturucu tarlaları, zehir imalathaneleri ve kendisine bağlı yüzlerce teröristi bulunan Hayr, elde ettiği kara parayla lüks içinde yaşıyor. Hayr, Afrin genelinde yönettiği 8 ayrı uyuşturucu imalathanesinde 13-18 yaş arası çocukları çalıştırıyor. Dikmetaş, Cinderes, Raco ve Deyrisuvan bölgelerinde yüzlerce dönümlük alanda uyuşturucu ekim ve hasat işlerini yürüten Hayr, klasik araç koleksiyonuyla biliniyor ve tamamı cins atlardan oluşan bir de çiftliğin sahibi. Yeni Şafak, Afrin'de devam eden savaşa rağmen lüks hayat sürmeye devam eden Abdo Hayr'a ait fotoğraflara ulaştı.

LÜKS ARAÇLAR VE 5 VİLLA

Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Terör örgütünün uyuşturucu üretim ve pazarlama ayağında önemli bir yere sahip Abdo Hayr, sosyal medya hesabında PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için 'Kürdü Yaratan Ölümsüz Önder' diye bahsediyor. Aynı zamanda Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah ve Suriye'de devlet terörü estiren Beşşar Esed'i övücü konuşma ve paylaşımlar da yapıyor. Terör ve uyuşturucu rantından elde ettiği gelirle gayrimenkul yatırımları da yapan Hayr'ın, her biri 1,5 milyon dolar değerinde 5 villası var. Lüks cipler ve klasik otomobillere de meftun Hayr, aynı zamanda atlara olan düşkünlüğü sebebiyle Afrin'de 4 milyon dolara bir de at çiftliği kurdu.

İNFAZLARI DA O YAPIYOR

Afrin'den Güney Afrika'ya dek uzanan uyuşturucu pazarlama tezgahının başında olan isimlerden Abdo Hayr, örgütün infaz emri verdiği militanlara yönelik işkenceleriyle tanınıyor. Muhaliflerin Halep'ten çıkması sonrası Şeyh Maksud ve Eşrefiyye bölgelerinde yaşayan Kürtleri Afrin'de savaşma konusunda ikna için görevlendirilen Hayr, 2017 yılı başında 3 ay boyunca Halep'te kaldı. PKK-Rejim işbirliğiyle devam eden ikna sürecinde Halep'ten 500'den fazla PKK'lının Afrin'e getirilmesinde başrolü oynadı.

YENİ GÜZERGAH ARIYOR

Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştiren Mehmetçik ve ÖSO, sınırdan yapılan uyuşturucu, terörist ve insan kaçakçılığı kanallarını tamamen kapattı. Kaçakçılık kanalları tıkanan PKK üst yönetimi ise Abdo Hayr'a "Yeni güzergah bul" talimatı verdi. Terör hattında yeni güzergah telaşına düşen Hayr, uyuşturucuyu Fırat Kalkanı bölgesinden Kaibe köyü ve Azez-Siccu üzerinden Mersin-Taşucu'ya ulaştırmaya çalıştı. Ancak alınan önlemler, Hayr'ın yeni planına darbe vurdu. Öncüpınar ve Cerablus bölgelerinde ÖSO bölgelerindeki bağlantıları aracılığıyla uyuşturucu geçirmeye çalışan çeteye ait milyonlarca hap ve zehre güvenlik güçleri tarafından el konuldu.



