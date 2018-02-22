Mehmetçik geldi Afrin nefes aldı

Türkiye
, Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'nı başarıyla sürdürürken diğer yandan da örgütün işgalinden kurtardığı köylerdeki mazlumlara yardım eli uzatıyor. Uluslararası yardım kuruluşu Kızılhaç komitesinin yardım kolileri PKK sığınaklarında bulunurken, Türkiye'nin dört bir yanından TIR'larla gönderilen gıda ve giyecek malzemeleri AFAD
ile Kızılay
koordinesinde mağdurlara ulaştırılıyor.
Terör örgütü PYD/PKK'nın çocuklarını zorla ellerinden alıp mal varlıklarına el koyduğu Afrin'in kuzeyindeki Sorke köyünde yaşayan aileler, teröristlerin bölgeden temizlenmesinin ardından sınır hattında nöbet tutan Mehmetçik'ten yardım istedi. Türk Kızılay ekibi de köye gıda malzemeleri ulaştırdı.
Afrin kırsalında terörden arındırılan Deyr Ballut köyündeki ailelere de Türk Kızılayı Genel Başkan Dr. Kerem Kınık
eşliğinde insani yardım ulaştırıldı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bir haftadır hasta yatan 3.5 yaşındaki Temin Yemin'i muayene ederek için ilaç verdi. Çocuğun annesi ise 2 yıldır doktora ulaşamadıklarını söyledi. TONLARCA YARDIM MALZEMESİ
Konya'da ise işadamları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yardım için kampanya başlatıldı. AFAD koordinesinde 80 ton gıda malzemesi, 2 bin 539 çift ayakkabı, 215 mont, 2 bin çift çorap, 150 sünger yatak, Afrin ve Kilis Çobanbeyli'deki AFAD lojistik depolarına tırlarla gönderildi.
Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, terör örgütlerden kurtarılan halk için başlatılan seferberliğin büyüyerek devam ettiğini söyledi. Tosun, "Köylüler Türk askeri ulaştıktan sonra refaha erdi. Örgütlerin baskısı altında yiyecek dahi bulamayan halka Konya'dan 80 ton gıda ulaştırıldı" dedi.
TSK'ya bağlı askeri doktorlar dün Afrin'in güneybatısındaki Mervane köyünde çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca hastayı sağlık taramasından geçirdi.
14 Şubat'ta 4. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler, örgütten arındırılan Salkanlı mevkisinde PKK/PYD'li teröristlere ait sığınaklarda, Esad rejimine bağlı Suriye Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç örgütünün yardım kolilerini bulmuştu.