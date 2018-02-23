FETÖ'nün Peru imamı tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Güney Amerika ülkesi Peru'nun imamı olarak aranan Mehmet I.'nın yakalanması için soruşturma başlattı.



ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ



Ekipler geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde, Mehmet I.'yı gizlendiği Cikcilli Mahallesi'ndeki gaybubet evinde Hüseyin S. ismine düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı. Mehmet I. gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 bin 650 TL, 200 dolar 50 euro ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mehmet I. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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