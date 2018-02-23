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Son Dakika Haberi: 'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik 35 gündür sürdürdüğü '' kapsamında, beldesinin çevresindeki terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 16:10
Son Dakika Haberi: Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

'ya bağlı komando birlikleri ve güçleri, Dağı eteklerine kadar tüm köyleri ele geçirdi. Raco merkezden sivillerin çıkması yönünde uyarı yapılırken Raco'nun etrafındaki ve nin mevzileri vuruluyor.

ÖSO tarafından Azez bölgesinden Raco ve Cinderes bölgelerine çok sayıda birlik kaydırıldı. ÖSO kaynakları yaptıkları açıklamada Raco ve Cinderes merkezinin alınmasının an meselesi olduğunu bildirdi.

"RACO MERKEZİ ÇOK KISA BİR SÜRE İÇİNDE ALINACAK"

Raco'da da bulunan ÖSO Livai Şimal grubundan askerler Raco merkezinin çok kısa bir süre içerisinde alınacağını söyledi.

5 ÖNEMLİ NOKTADAN BİR TANESİ

Raco ve Cinderes, 'e bağlı 5 önemli nahiyeden ikisini oluşturuyor. Bu iki önemli merkezin ele geçirilmesiyle Afrine yönelik operasyonlar hız kazanacak.

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Son Dakika Haberi: Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor
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