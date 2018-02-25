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Erdoğan, Belediyesi'ni ziyaret etti

, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için bulunduğu 'de belediyeye ziyarette bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 23:21 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 01:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye Belediyesi'ni ziyaret etti

, 'deki Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından belediyeye geçti.

Burada Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından karşılanan Erdoğan, bir süre Mehter takımının çaldığı marşları dinledi.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Kara'dan belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

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Belediye binasına asılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı, üzerinde "Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz" yazılı pankart dikkati çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye Belediyesi'ni ziyaret etti
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