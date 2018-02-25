Son dakika: Esad ateşkes dinlemedi! Bu sabah yeniden hedef aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararını dün gece almıştı.

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı.

Ancak Esad bütün dünyanın birleştiği bu karar rağmen bu sabah ateşkesi bozdu.





PUTİN İLE GÖRÜŞECEKLER



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarından itibaren ateşkes kararının uygulanması ve Suriye'de barışın sağlanması konularında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecekleri bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin düzenlendiği saldırılarda sivillerin öldüğü Doğu Guta'dan tıbbi tahliyelerin yapılabilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bir aylık insani ateşkes kararının alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu, vazgeçilmez ilk adımdı. Gelecek saat ve günlerde bu kararın somut olarak uygulanması konusunda son derece dikkatli olacağız. Ateşkese riayet edilmesi gerekiyor ve insani yardım konvoyları, şiddet ve kıtlığa en çok maruz kalan yerleşim yerlerine gecikmeden ulaşabilmelidir. Acil tıbbi tahliyeler engellenmeden yapılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Astana sürecinin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran başta olmak üzere ilgili ülkelerin tümünün, kararın tamamen uygulanması için gelecek günlerde harekete geçmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarından itibaren, ateşkes kararının uygulanması ve Suriye'de barışın sağlanması konularında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecekleri bildirildi.

Açıklamada, bu bağlamda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın salı günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.